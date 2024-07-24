اندلاع حريق داخل وزارة التعليم وإخلاء للموظفين (صور)

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الأربعاء، بأن حريقا اندلع داخل مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسط العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرقة من الدفاع المدني وصلت الى مبنى وزارة التعليم في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد بعد اندلاع حريق فيها".



وأضاف المصدر، أن "الدفاع المدني اخلى الموظفين من أحد الطوابق القريبة من اندلاع النيران ثم باشر بعملية الإخماد".