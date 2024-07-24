انتحار طالب في السادس الاعدادي لعدم نجاحه في الديوانية

وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان طالباً تولد 2004 انتحر بشنق نفسه بواسطة بقطعة قماش في محافظة الديوانية، مضيفا انه حسب المعلومات الواردة فان أسباب الانتحار تعود لرسوبه في الصف السادس اعدادي".وتسجل محافظات عراقية مختلفة سنويًا حالات انتحار لطلبة في حال عدم دخولهم للوزاري، او بعد ظهور النتائج، حيث أن الامر لا يقتصر على الغضب واللوم بفعل فشل التقدم الدراسي، بل يرافقه لوم الاهل من ضياع وأنفاق ملايين الدنانير سنويًا على أبنائهم لأغراض الدروس الخصوصية، ما يجعل حالة الفشل ذات تأثير أكبر سواء بلوم الأهالي لأبنائهم، او شعور الأبناء بالذنب.ولا يقتصر الأمر على الانتحار فقط، بل أن ضغوط الدراسة والخوف من الرهان الفاشل، ومقارنات الأهالي لأبنائهم مع اقرانهم من أقاربهم وغيرهم، قد تؤدي لحالات وفيات مفاجئة في صفوف الطلاب خلال أداء الامتحانات بسكتات قلبية مفاجئة.