الضمان الصحي تعلن شمول 200 ألف أسرة من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

وقال عبد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وحضرته السومرية نيوز، إنه "تم شمول أكثر من 200 ألف أسرة من المستفيدين للرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي"، مشيرا الى "وجود شبكة من الباحثين لتحديث بيانات المستفيدين لشمولهم بالضمان الصحي".وأضاف عبد أن "أكثر من 250 الف سيتم شمولهم خلال الايام القادمة من خلال منصة أور بعد تدقيق أسمائهم"، مبينا ان "الهيئة تعاقدت مع الاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية".