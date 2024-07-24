خلافات جداول الموازنة وعراقيل سلم الرواتب والاستثمارات المشبوهة في نشرة الظهيرة على السومرية

- التلاعب بمبالغ مالية كبرى داخل جداول الموازنة يشعل الخلاف بين الحكومة والبرلمان، والاخير يشكل لجنة تحقيقية- نقص السيولة المالية والقوانين المعارضة.. تعديل سلم الرواتب يصطدم بعدة عراقيل والموظفون يعلقون آمالهم على البرلمان- متنفذ يستولي على ارض لإنشاء مول تجاري في منطقة زيونة.. ودعوات لإيقاف الاستثمارات المشبوهة في بغداد-اسعار البانزين المحسن تستنزف جيوب المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، مطالبات بالتخفيض وإعادة العمل بالتسعيرة القديمة