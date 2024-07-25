بشرى سارة لموظفي عقود الرصافة الثالثة في وزارة التربية

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزير التربية إبراهيم الجبوري صادق، اليوم، على الكُلف المالية الخاصة للأعداد المتبقية بتربية الرصافة الثالثة الـ20266 ضمن عقود وزارة التربية". دون ذكر مزيد من التفاصيل.وأعلنت المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثالثة، الخميس (14 اذار 2024) أسماء المقبولين من المرشحين والاحتياط ضمن درجات العقود المخصصة للمديرية من وزارة التربية، كما دعت الوزارة (المرشحين بصفة عقد) الحضور إلى ديوان المديرية (وحدة الخدمة الفرعية) و ذلك من اجل تدقيق البيانات المقدمة وفي حال عدم صحة البيانات والمعلومات المرسلة يتم استبعاد المرشح من التعاقد.