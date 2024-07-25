لجنة نيابية تؤكد الحاجة الى عامين لإغلاق ملف النزوح في العراق

وأوضح عضو اللجنة شريف سليمان، أن إغلاق ملف النزوح يحتاج لعامين تقريبا حتى تتم تهيئة المستلزمات اللوجستية في المحافظات المحررة، وبالتالي التمكن من إغلاقه بشكل نهائي، منبها إلى أن مناطق النازحين الأصلية ما زالت تفتقر للخدمات.وتابع أن عدد النازحين خارج مخيمات النزوح يفوق أعداد القاطنين فيها بشكل رسمي، مؤكدا أن خطة العودة لم تكن بالمستوى المطلوب.وكانت لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية النيابية، قد أكدت في تصريح صحفي استحالة إغلاق ملف النزوح بموعده المقرر نهاية تموز الحالي، بسبب إخفاق تنفيذ خطة العودة وعدم توفير الخدمات اللازمة التي تحتاج إليها مناطق النازحين الأصلية.يعدّ ملف النزوح في مخيمات العراق من الملفات الإنسانية التي زُجّت في صلب السياسة والجدل بين القوى السياسية في المشهد العراقي، ما فاقم من معاناة النازحين الذي مضى على نزوحهم نحو 10 سنوات وهم ينتظرون الحلول.