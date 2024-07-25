عامل باكستاني يسقط من بناية قيد الانشاء في البصرة

السومرية نيوز – محليات



افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمصرع شخص باكستاني الجنسية بعد سقوطه من بناية قيد الانشاء في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "عامل باكستاني لقي مصرعه إثر سقوطه من بناية قيد الانشاء داخل مجمع الأمل السكني في محافظة البصرة".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه انه "تم نقل الجثة الى أقرب مستشفى".