قرارات من المرور العامة حول مخالفة وقوف المركبات على الأرصفة

المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة (47/ثانياً /ز) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 تقرر الآتي:*يمنع منعاً باتاً وقوف المركبات على الأرصفة.*يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (100) مائة ألف دينار استناداً لأحكام المادة (25 /ثانياً /أ) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019.