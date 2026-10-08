مالية كردستان تتسلم 835 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين

وأُودع المبلغ في الحساب المصرفي للوزارة لدى فرع في ، فيما استقطعت مبلغ 120 مليار دينار من إجمالي التمويل، باعتباره حصة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم عن شهر أيلول.كما لم تُرسل الاتحادية مبلغ 4 مليارات و961 مليون دينار من التمويل المخصص، والذي يمثل مستحقات وفروقات رواتب الأشهر السابقة للمتقاعدين في السلكين المدني والعسكري.ومن المقرر أن تعلن في ، في وقت لاحق اليوم، الجدول الرسمي لتوزيع الرواتب على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.