قرار حكومي بتعيين 560 من حملة الشهادات العليا والأوائل

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عقد مجلس الخدمة العامة الإتحادي جلسته الطارئة رقم (19) في 2024/7/25 للنظر في إصدار قرار التعيين لعدد من المتقدمين المشمولين بقانون رقم (59) و (67) لسنة 2017 (حملة الشهادات العليا والاوائل) على وفق الية القرعة الالكترونية على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات ".وأضاف: "حيث تم إصدار قرار تعيين اكثر من (٥٦٠) قيد من المشمولين بهذين القانونين"، ودعا المجلس المشمولين الى متابعة الرابط الالكتروني بعد الساعة السادسة مساءً لمعرفة نتائجهم، هذا وسيتم إرسال قوائم الأسماء إلى الجهات المعنية خلال الاسبوع القادم ".وأكد المجلس على "إستمرار عملية التوزيع وإصدار قرارات التعيين تباعاً وعلى مدى الأيام القادمة ".ويطمئن المجلس ابنائه جميعاً من الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه "سينهي الملف بأقرب وقت"، مبينا إن "المجلس ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف".