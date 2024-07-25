أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حادث حريق داخل مخيم للنازحين شمالي العراق.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع في مخيم هرشم للنازحين بمحافظة أربيل في إقليم كردستان".



وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحادث دون وقوع أي إصابات"، وفق المعلومات الأولية.

