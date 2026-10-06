النزاهة: ضبط وتوقيف وصدور أوامر قضائية بحق (31) متهماً في شركة زراعية بكركوك

وقالت الهيئة في بيان وردى لـ ، ان "أعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة التي قام بها فريقٌ مُؤلَّفٌ في ، الذي انتقل إلى شركة ما بين النهرين، كشف عن تسويق آلاف الأطنان من مادة الحنطة خلال عدَّة ساعاتٍ بطريقةٍ غير أصوليَّةٍ"، لافتةً إلى "تسويق تلك الكميَّات باسم ثلاثة مُواطنين أحدهم مُتوفَّى؛ بالرغم من عدم امتلاكهم خطةً زراعيَّةً".وأضافت ان "إجراءات التحقيق قادت إلى تحديد مُقصريَّة (31) مُتَّهماً من مُوظَّفي شركة ما بين النهرين، من بينهم مديرون سابقون، فضلاً عن مُوظَّفين في المصرف الزراعيّ التعاونيّ في المُحافظة، على خلفيَّة دورهم في عمليَّة صرف مبالغ تسويق مادة الحنطة"، مُنوّهةً "بتنفيذ أوامر القبض بحقّ (10) مُتَّهمين مُوقوفين على ذمَّة التحقيق، فيما تجري مُتابعة تنفيذ بقيَّة الأوامر بحق المُتَّهمين الآخرين".