بالصور.. تفاصيل ما حصل الليلة الماضية في الطالبية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ ستة مواطنين وإخماد حريق نشب داخل ثلاث دور سكنية بمنطقة الطالبية في جانب بالعاصمة ، دون تسجيل أي إصابات بشرية".وأضافت ان "الفرق نجحت بالمشاركة في عمليات الإطفاء وإتمام عمليات الإنقاذ والسيطرة الكاملة على النيران، برغم التحديات الناجمة عن كون المنازل عشوائية ("تجاوز") ومُشيّدة من ألواح "السندويج بنل" سريعة الاشتعال ومخالفة لتعليمات السلامة".وأكدت ان "فرق الإطفاء وصلت في غضون 7 دقائق رغم الزخم المروري، وطوقت موقع الحادث فور وصولها ومنعت امتداد ألسنة اللهب إلى الدور المجاورة، مُنهيةً الحادث دون خسائر في الأرواح".