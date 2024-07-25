النجف.. تواصل التظاهرات احتجاجا على قلة الكهرباء والماء

شهدت مدينة النجف، الخميس، تواصل التظاهرات احتجاجا على قلة تجهيز الكهرباء والماء.



وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن العشرات واصلوا التظاهرات في ناحية الحرية شرق النجف، للمطالبة بتحسين تجهيز الكهرباء والماء.

وشهدت منطقة المشخاب في النجف، امس الأربعاء، تظاهرة للمطالبة بتحسين الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والماء.

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات لاسيما التيار الكهربائي وتحديداً مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.