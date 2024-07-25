اندلاع حريق داخل سوق وسط الديوانية

اندلع حريق، مساء الخميس، داخل سوق وسط مدينة الديوانية.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، نشب حريق بمبنى وسط سوق التجار في مركز محافظة الديوانية. وأضاف مراسلنا أن أعمدة الدخان ارتفعت، فيما وصلت سيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.