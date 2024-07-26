الأيام العشرة القادمة "لا تشبه" السنوات السابقة.. الطقس سيكون "غير معتاد"

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة لمدة عشرة ايام قادمة دون المعدل لمثل هكذا اوقات من السنة، وذلك بسبب سيطرة منخفض جوي على طبقات الجو العليا في اغلب مناطق الشرق الأوسط، مرفوق بهواء بارد كذلك في طبقات الجو العليا والتي سوف تعمل على اضعاف المنظومة الصيفية حتى ولو بشكل مؤقت، لتكون الاجواء في البلاد صيفية اعتيادية بدون موجات حر".وبحسب خرائط الطقس فأنه من المتوقع ان لا تتجاوز درجات الحرارة في بغداد خلال المدة المذكورة حاجز 44 درجة مئوية بالرغم من كوننا في ذروة الصيف، اما المناطق الغربية والشمالية ربما تتراجع فيها درجات الحرارة الى نهاية الثلاثينيات وهذا لا يحدث كل صيف مايعني يمكن ان يوصف بأنه "انخفاض متطرف ".اما المناطق الجنوبية، لا تتأثر كثيرا بهذه المنظومة حيث تبقى درجات الحرارة هناك كما هي او ربما تنخفض بشكل طفيف جدا، فيما تشير التوقعات أيضا الى ان شهر آب القادم سيكون ذا درجات حرارة حول الى دون المعدل.