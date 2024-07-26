محافظة عراقية تغادر درجات الحرارة الاربعينية

السومرية نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، انخفاضا في درجات الحرارة مع تصاعد للغبار خلال اليومين المقبلين.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الطقس ليوم غد السبت وبعد غد الاحد سيكون صحوا ودرجات الحرارة تنخفض قليلا مع نشاط للرياح مسببا تصاعدا للغبار في بعض الأماكن".

وأضافت ان "الطقس ليوم الاثنين سيكون صحوا مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة وتصاعد للغبار"، لافتة الى ان "الطقس سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وذكرت ان "درجات الحرارة ليوم غد السبت ستكون الأعلى في ميسان بواقع 48 مئوية تليها محافظات البصرة وذي قار والنجف والمثنى بواقع 47 مئوية، فيما ستسجل دهوك اقل درجة حرارة بين المحافظات وهي 38 مئوية، اما بغداد فستسجل يوم غد 43 درجة مئوية".