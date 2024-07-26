اتفاق تمرير العفو العام وهجوم عين الاسد واعمال التخريب في باريس بنشرة السومرية

# تقدم يكشف عن اتفاق سياسي لتمرير قانون العفو العام.. ويؤكد رفضه لإقامة الاقليم السني# تفعيلا لدورها الرقابي.. النزاهة النيابية تشرع باستضافة مسؤولي الحكومة.. وتؤكد محاسبة من يثبت تقصيره# بالتزامن مع مباحثات انهاء مهام التحالف.. قاعدة عين الاسد تتعرض لهجوم صاروخي.. ولامعلومات عن المنفذين# الربط الكهربائي مع دول الجوار.. تحرك لانهاء سنوات القحط بتجهيز الطاقة، ومختصون يطالبون بحلول اكثر واقعية# قبل ساعات من انطلاق الاولمبياد.. شبكة القطارات فائقة السرعة في فرنسا تتعرض للتخريب عبر حرائق متعمدة