وفد حركة بداية يزور فاضل السامرائي (صور)

وذكر المكتب الإعلامي لحركة بداية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللقاء شهد استعراض أهم محطات حياة السامرائي، ومؤلفاته العديدة، وتسليط الضوء على أهمية تحقيق التكامل العلمي والمعرفي بين الأجيال المختلفة تمسكاً بمحورية الفهم والتسامح وتقبل الأخر".وأشاد وفد حركة بداية، بجهود "السامرائي المشهودة، ودوره في مجال البحث والتأليف"، داعياً الى "تضمين تلك الجهود في المناهج الدراسية المعتمدة في العراق، لما لها من أهمية وفرادة وريادة خصوصاً في مجال تفسير القرأن الكريم".ونقل الوفد تحيات الأمين العام لحركة بداية غسان أبو رغيف، وضم الوفد كل من أحمد العنزي ومثنى رحيم ومحمد باقر أبو رغيف ومحمد الموسوي.