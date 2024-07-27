العراق على موعد مع موجة غبارية مستمرة

السومرية نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، تصاعداً للغبار خلال الأيام الثلاثة المقبلة.



وأضافت ان "طقس البلاد ليوم الأربعاء، سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق". وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس البلاد للأيام الثلاثة المقبلة (الاحد، الاثنين، الثلاثاء)، سيشهد تصاعدا للغبار ودرجات الحرارة سكون مقاربة لليوم السابق باستثناء الاثنين المقبل الذي سترتفع فيه قليلا".وأضافت ان "طقس البلاد ليوم الأربعاء، سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأكدت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الاحد ستكون الأعلى في محافظتي ميسان والبصرة وهي 48 مئوية، اما دهوك ستسجل اقل درجة حرارة بين المحافظات بواقع 40 درجة مئوية، فيما ستسجل العاصمة بغداد 46 درجة مئوية".