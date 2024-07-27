اطلاق بطاقة وقودية خاصة بتجهيز النفط الأبيض للمواطنين

السومرية نيوز – اقتصاد

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم السبت، عن اطلاق بطاقة وقودية لتجهيز المواطنين بـ 100 لتر من النفط الابيض في نينوى.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "شركة توزيع المنتجات النفطية اطلقت البطاقة الوقودية رقم 2 لتجهيز المواطنين في محافظة نينوى بمادة النفط الابيض بالسعر الرسمي البالغ 150 دينار/ لتر ".

ودعا "لإستلام حصصهم البالغة 100 لتر لكل أسرة واعتباراً من يوم غدٍ السبت السابع والعشرين من تموز الجاري"، لافتا الى ان "وزارة النفط ومن خلال شركة التوزيع تطلق بوقت مبكر سنوياً البطاقات الوقودية لتجهيز النفط الأبيض للمواطنين ليكون لديهم خزين كافِ استعداداً لموسم الشتاء".