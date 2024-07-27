السومرية نيوز تنشر رابط التقديم على "الوظائف الجديدة"

السومرية نيوز – محلي

تنشر وكالة السومرية نيوز، رابط التقديم للعمل بصفة باحث في التعداد العام للسكان والمساكن لمحافظة محافظة بغداد، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "التقديم يستمر للمدة من (27-28) تموز 2024". وأدناه رابط الاستمارة: https://census.ur.gov.iq/