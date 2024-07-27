الإعمار تعلن الحزمة الأولى لمشروع توسعة طريق ابو نؤاس وإنشاء جسر الجادرية الجديد

السومرية نيوز – محلي

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم السبت، عن الحزمة الأولى لمشروع توسعة طريق ابو نؤاس وإنشاء جسر الجادرية الجديد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الحزمة الاولى لمشروع توسعة طريق ابو نؤاس وإنشاء جسر الجادرية الجديد وربطه بمقتربات ساحة النسور يتضمن المشروع:

-ربط منطقة الكرادة في جانب الرصافة بساحة النسور في جانب الكرخ، عبر جسر كونكريتي على نهر دجلة، مروراً بجزيرة الأعراس بطول 520 متراً بأتجاهين.

-إنشاء جسرين موازٍيين للمجرى المائي للنهر باتجاه واحد، الاول بطول 1950 متراً، والجسر الثاني يقع مقابل بناية البنك المركزي الجديدة بطول 700 متر.

-توسعة طريق أبو نواس بمقاطع تنشأ على الأرض أو على شكل جسر موازٍ للنهر، وإضافة جسر آخر يربط جزيرة الأعراس بساحة النسور، مرورا بمنطقة القادسية بطول 810 متراً بأتجاهين.