ما هي توصيات السيد السيستاني بشأن الزيارة الأربعينية؟

السومرية نيوز – محلي

أكد المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، على أهمّية الحفاظ على النظافة والتنظيم خلال زيارة الأربعين.



جاء ذلك في ردّ للسيد السيستاني على أسئلة المؤمنين التي وردت إليه في الثالث من صفر سنة 1438 للهجرة، حول كيفيّة التعامل مع النفايات، وتنظيم المواكب الحسينية، وأفضل السبل لخدمة زوّار أبي عبد الله الإمام الحسين (عليه السلام).