من جنسيات مختلفة.. القبض على 30 مخالفاً لشروط الإقامة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بأشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد الرصافة نفذت مفارز شرطة بغداد الرصافة المتمثلة (فوج طوارئ الرصافة السابع) وبالتعاون مع الأجهزة الامنية الأخرى، حملة واسعة للقبض على الاشخاص المخالفين لشروط الإقامة ضمن قاطع المسؤولية".وأضافت، ان "العملية اسفرت عن القبض على (30) شخصاً من جنسيات مختلفة مخالفين لشروط الإقامة"، مشيرة الى انه "تم إيداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".