بغداد.. ارتفاع حصيلة المصابين بالاختناق جراء تسرب غاز "الكلور"

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "عدد المصابين بالاختناق والتسمم نتيجة تسرب غاز الكلور ارتفع الى 15 شخصاً"، مشيرا الى ان "التسرب حصل داخل معمل للصهر".وفي وقت سابق، افاد مصدر أمني، باختناق 3 اشخاص نتيجة تسرب غاز "كلور" من اسطوانة في قضاء الزوراء شرق العاصمة بغداد.