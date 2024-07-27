في بغداد.. المرور تنوه لقطع طريق 5 أيام

وقالت المرور في بيان، "سيتم قطع الطريق وتحويل للسير من سيطرة الشعب الملغاة باتجاه تقاطع الصحة لغرض مد أنبوب مجاري واستبداله".

وأضاف "سيكون سير المركبات للخروج من بغداد من تقاطع الصحة- الجانب الأيمن من الطريق باتجاه الشارع الخدمي ولمسافة 250 متراً وصولاً لسيطرة الشعب الملغاة والدخول إلى بغداد السير المعاكس لحركة السير والمرور".

وكشف المرور العامة في بيانها أن مدة القطع "ستستمر خمسة أيام".