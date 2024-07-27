المرور تنوه لقطع "نفق" خمسة أشهر في بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، مساء السبت، عن قطع "نفق الزيتون" وسط بغداد لمدة خمسة أشهر.

وقالت المرور في بيان، "سيتم قطع نفق الزيتون باتجاه ساحة النسور ولمدة خمسة أشهر أبتداءً من اليوم".

وبينت المرور أسباب ذلك الى "انجاز الإنفاق القادمة من شارع سهام العبيدي باتجاه شارع الزيتون"، مشيرة الى أنه "سيكون الطريق البديل باتجاه الحارثية والاستدارة من الاستدارة القريبة من مول الحارثية والعودة باتجاه المجسر الجديد".