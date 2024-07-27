الجمارك تعلن ضبط 200 ألف حبة كبتاغون مخبأة بطريقة غريبة

وقالت الهيئة في بيان، " بمتابعة وأشراف مباشر من قبل مدير عام الهيئة العامة للجمارك حسن العكيلي وبناءً على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، يتمكن مركز جمرك المنذرية الحدودي من ضبط كمية من المواد المخدرة (الكبتاغون) بعدد (200,000) كانت مخبأة داخل ثلاث رولات حديد مغلفة بمادة السليفون حيث كانت مخبأة ضمن أرسالية (ماكنة تصنيع بسكويت) مخبأة في داخل احد الشاحنات".

واشارت الهيئة الى أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الجمارك ومديرية منفذ المنذرية الحدودي وجهاز المخابرات الوطني العراقي والجهات الحكومية الساندة".