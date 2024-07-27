انتحار طالبة إعدادية في البصرة

أفاد مصدر أمني، بانتحار طالبة إعدادية في قضاء القرنة بمحافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تسجيل حادث انتحار طالبة في قضاء القرنة بسبب عدم نجاحها في امتحانات السادس الإعدادي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتسجل بغداد والمحافظات بين مدة وأخرى حالات انتحار لمختلف الفئات العمرية، يعزوها أطباء الى ضغوط نفسية وظروف تتعلق بمستوى المعيشة.