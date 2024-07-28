ازدحامات "عنكبوتية" في مناطق رئيسية.. حركة المرور في بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر وسريع الدورة لغاية الجسر العنكبوتي ونزلة محمد القاسمشارع الهندية والازقة المؤدية لطريق معسكر الرشيدجسر الجادرية من شارع قطر الندى الى تقاطع جامعة بغدادجسر وساحة الطابقين ازدحامازدحامات قصيرة بجميع اتجاهات تقاطع المسبحشارع سلمان فائق وشارع النضال عن التقاطع مع شارع مثنى الشيبانيمن ساحة الفردوس الى كهرمانة ازدحامشارع النضال لغاية نفق باب الشرجي مرور بطيءمن مجسر قرطبة الى نفق باب الشرجي ومن النفق الى ساحة الخلاني ازدحامساحة الخلاني ومن مقبرة الغزالي الى الساحة ومن ساحة الوثبة الى الخلاني ازدحامشارع الرشيد من المتنبي الى جسر السنك ازدحامتقاطع الصالحية وشارع حيفا بنزلة جسر السنك ازدحاممن تقاطع شارع الصالحية الى العلاوي ومن العلاوي لغاية جسر الاحرار ازدحامنفق العلاوي ومجسر وشارع 14 تموز عند العلاوي ازدحام شديدشارع دمشق امام حديقة الزوراء ازدحاممجسر وجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع وازقة باب المعظم ومدينة الطبمن نزلة جسر الصرافية ازدحام لغاية مقبرة براثاالشارع القادم من جسر 14 رمضان لغاية مقبرة براثامحمد القاسم من معمل بطاريات بابل والوزيرية لغاية مجسر العلويةمجسر فلسطين وشارع بور سعيد لغاية تقاطع مجسر قرطبةمحمد القاسم مرور بطيء من نزلة جسر الدورة لغاية معارض النهضة