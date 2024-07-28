ازدحامات "عنكبوتية" في مناطق رئيسية.. حركة المرور في بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
جسر وسريع الدورة لغاية الجسر العنكبوتي ونزلة محمد القاسم
شارع الهندية والازقة المؤدية لطريق معسكر الرشيد
جسر الجادرية من شارع قطر الندى الى تقاطع جامعة بغداد
جسر وساحة الطابقين ازدحام
ازدحامات قصيرة بجميع اتجاهات تقاطع المسبح
شارع سلمان فائق وشارع النضال عن التقاطع مع شارع مثنى الشيباني
من ساحة الفردوس الى كهرمانة ازدحام
شارع النضال لغاية نفق باب الشرجي مرور بطيء
من مجسر قرطبة الى نفق باب الشرجي ومن النفق الى ساحة الخلاني ازدحام
ساحة الخلاني ومن مقبرة الغزالي الى الساحة ومن ساحة الوثبة الى الخلاني ازدحام
شارع الرشيد من المتنبي الى جسر السنك ازدحام
تقاطع الصالحية وشارع حيفا بنزلة جسر السنك ازدحام
من تقاطع شارع الصالحية الى العلاوي ومن العلاوي لغاية جسر الاحرار ازدحام
نفق العلاوي ومجسر وشارع 14 تموز عند العلاوي ازدحام شديد
شارع دمشق امام حديقة الزوراء ازدحام
مجسر وجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع وازقة باب المعظم ومدينة الطب
من نزلة جسر الصرافية ازدحام لغاية مقبرة براثا
الشارع القادم من جسر 14 رمضان لغاية مقبرة براثا
محمد القاسم من معمل بطاريات بابل والوزيرية لغاية مجسر العلوية
مجسر فلسطين وشارع بور سعيد لغاية تقاطع مجسر قرطبة
محمد القاسم مرور بطيء من نزلة جسر الدورة لغاية معارض النهضة