وقال رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي، إن المؤسسة تمكنت من تشخيص 289 موقعا لمقابر جماعية موزعة في عموم البلاد، تعود لضحايا النظام المقبور وعصابات "داعش" الإرهابية، مشيرا الى أن هناك 85 موقعا لمقابر تم إدراجها ضمن الخطط السنوية للمؤسسة، ويضم كل موقع بين 15 إلى 20 مقبرة جماعية".واضاف أن فتحها يستغرق مدة طويلة بحسب توفر الدعم اللوجستي والظروف المناخية الملائمة، لافتا الى أن عملية الكشف عن هويات الضحايا لدى معهد الطب العدلي تستغرق وقتا طويلا نظرا لكثرة الأعداد، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.