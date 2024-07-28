من المنبع إلى المصب ومعظمها "غير بالغة".. الموت يحصد أسماك هور الدلمج

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن متابعات مديريتنا في موضوع نفوق الأسماك في هور الدلمج، بتاريخ 20/7/2024 قام فريق من شعبة بيئة عفك باجراء زيارة الى منطقة هور الدلمج والمصب العام لمتابعة موضوع نفوق الأسماك".وبينت انه "تم خلال الزيارة ، الوصول الى بوابات المصب العام (القاطع) واللقاء بنقطة الشرطة الثابتة هناك حيث تم ابلاغنا بحدوث حالة نفوق للاسماك على عمود المصب العام منذ الصباح الباكر ليوم الزيارة ".واشارت الى انه "تم الوصول الى عمود المصب العام حتى قناة تغذية الهور، وتمت ملاحظة نفوق مستمر للاسماك مع جريان المياه على عمود المصب العام وكذلك عبر قناة تغذية الهور".وأوضحت انه "تم الوصول الى بوابات قناة التغذية مرورا بمنطقة سيد امين وحتى الوصول الى قناة التغذية الجديدة، ولاحظنا اعدادا كبيرة من الاسماك النافقة والمستمر مع جريان المياه حتى نهاية قناة التغذية الجديدة والتي يبلغ طولها 15 كيلومتر ومنها الى الاراضي الرطبة في الهور".وأكدت المديرية ان "اعداد الاسماك النافقة كبير جدا ولمختلف الانواع (البني, الجري, الشلك, الخشني, الحمري, السلفر) وخاصة الاسماك غير البالغة حيث كانت الاعداد كبيرة جدا".ويقبل يومين تم رصد نفوق اعداد كبيرة من الأسماك في نهر العز بمحافظة ميسان، فيما تتكرر حالات النفوق في كل عام بمثل هذا الوقت غالبًا لأسباب تتعلق بنقص الاوكسجين نتيجة تراجع مستويات المياه فضلا عن ارتفاع الملوحة.