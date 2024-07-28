تظاهرة "غاضبة" ورفع صور رجل تعرض لاعتداء.. ما حكاية "مجمع بوابة الديوانية السكني"؟

ويقول أحد المتظاهرين "ماجد شمر حسين" في حديث للسومرية نيوز، "نحن مجموعة اشخاص قمنا بشراء دور من مجمع بوابة الديوانية السكني، لكن الاستثمار يقول لنا ان هذه العقد غير نظامي، ولهذا نطالب بإصدار سندات لكل دار وعدم استقطاع 10% من الدور المشيدة والتي تم شرائها من قبل المستفيدين"، مشيرا الى ان "العمل في المجمع متوقف".بينما تقول منى كاظم راضي - أحد المتظاهرات - "نحن المستفيدين من مجمع بوابة الديوانية، وتظاهرنا اليوم للمطالبة بإصدار سندات لكل دار بعد اكتشاف ان العقود غير نظامية ولا يوجد أي شي رسمي لغاية الان"، مشيرة الى ان "هواتف المستثمر مغلقة". كما طالبت بإكمال المشروع المتوقف منذ أكثر من سنة ونصف.الى ذلك، يقول عبد الكريم عمران الشمري، "ابني (مصطفى) ذهب من أجل الاستفسار عن المشروع في 24 نيسان من العام الجاري، وعند وصوله تعرض لاعتداء من قبل صاحب المجمع وحمايته ودخل على إثره الى الجملة العصبية"، مشيرة الى توقف ابنه رغم الاعتداء، عازيا السبب الى ان صاحب المجمع لديه علاقات ونفوذ.