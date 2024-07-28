جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان ضبط بحوزته مادة المثيل امفيتامين، إضافة إلى ادوات تعاطي مختلفة لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/أولا ورابعا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".