رصد 2362 شائعة في العراق خلال النصف الأول من العام الحالي

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة، العميد مقداد ميري، أن الشائعات تنوعت بين سياسية وصحية واجتماعية إضافة إلى الابتزاز إلالكتروني وشائعات أخرى مغرضة، مبيناً أن القسم من خلال فريقه عالج جميع الشائعات المرصودة.وبين أن رصد الشائعات يكون بنوعين أما إلكترونيا بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، أو ميدانياً من خلال عناصر تابعة للقسم تتجول في الأسواق والكافيهات، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.