"عصر الجواري ولى".. تظاهرة في قلب بغداد ترفض تعديل الأحوال الشخصية

وقال مراسل السومرية، إن العشرات من المواطنين نظموا تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة؛ احتجاجا على سعي البرلمان لتعديل قانون الاحوال الشخصية.واعتبر المتظاهرون، وفق مراسلنا، المضي بالتعديل "مخالفة صريحة للمواثيق الدولية والتي تخص المرأة والطفل والاسرة".ورفع المتظاهرون، عدة لافتات بعضها خط عليها: "عصر الجواري ولى"وأرجأ مجلس النواب العراقي، الأربعاء الماضي، مناقشة مقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية.وقال المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي إن “القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والأسرة والطفولة أرجئ بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس”.وتصاعدت حدة الجدل في العراق منذ الكشف عن تفاصيل التعديل، الذي قدمه عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، حيث شنت منظمات مدنية وناشطون حقوقيون حملات خلال الأيام القليلة الماضية للدفع باتجاه رفض المقترح.