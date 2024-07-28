تفاصيل مشروع تقاطع الجمهورية المجسر في الديوانية

السومرية نيوز – محلي

اعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، عن تحقيق نسب انجاز متقدمة بمشروع تقاطع الجمهورية المجسر في الديوانية.

وقال مدير عام مديرية البلديات العامة خليل ابراهيم نور في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المشروع عبارة عن تقاطع مروري في مركز مدينة الديوانية بثلاثة مستويات، إذ يشمل المستوى الأرضي شوارع أرضية محاذية للجسور مع فلكة عند مركز التقاطع، كما يربط مقتربات الجسور بالشوارع القديمة".

وأضاف أن "المستوى الأول يتضمن الجسر الأول بطول (760) م مع المنحدرات، بعرض (15) م، ويحوي ممرين ذهاب وإياب بارتفاع اعلى نقطة فيه (6.4) م عن الأرض، ويربط مدخل الديوانية من جهة النجف بفلكة الابطال الخمسة، والاحياء الشرقية للمدينة؛ ويسهم بفك الزخم المروري في منطقة صوب الشامية و شارع الأطباء".

وتابع ان "المستوى الثاني يتضمن الجسر الثاني بطول (710) م مع المنحدرات بعرض (15) م، وأيضا يحوي ممرين ذهاب وإياب ويصل لارتفاع (13) م عن الأرض، ويربط شارع مبنى المحافظة والاحياء الشمالية، مع المركز المدني الجديد في الصوب الصغير من المدينة و الاحياء الشرقية".