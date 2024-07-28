دعوة لحملة الماجستير للتعيين

السومرية نيوز – محلي

وجه مجلس الخدمة الاتحادي، دعوة لحملة الماجستير المتقدمين للتعيين.

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حرصاً على ضمان حقوق أبنائه من الخريجين من حملة الشهادات العليا المشمولين بقانون 59 لسنة 2017، ومن أجل إتمام ملف التوظيف للمشمولين بهذا القانون، من الذين لم يتمكنوا من اجراء المقابلات من فئة (حملة شهادة الماجستير)، ولتفادي فقدان حقهم بالتعيين، ندعو أفراد الفئة المذكورة لمتابعة حساباتهم لغرض معرفة موعد المقابلة الخاص بهم، والتي تبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق ٢٩ تموز ٢٠٢٤ ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس ١ آب ٢٠٢٤".

وأضاف "سيتم إرسال اشعار لكل متقدم على واجهة حسابه لغرض الاطلاع عليها، تأكيدا لضمان شفافية العمل وسعياً من المجلس بغية معالجة كل الحالات باختلاف ظروفها".