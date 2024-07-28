النقل لـ السومرية: وجبات الطائر الأخضر هي الأفضل في النواقل الجوية

أكدت وزارة النقل، اليوم الأحد، أن الوجبات الغذائية التي تقدم على متن الخطوط الجوية العراقية هي الأفضل في النواقل الجوية، فيما اشارت الى أن هناك امتيازات تقدمها الشركة لشرائح في المجتمع.

وقال مدير الإعلام والعلاقات في الوزارة ميثم الصافي في حديث لـ السومرية نيوز، "تعتبر وجبات الخطوط الجوية العراقية هي من افضل الوجبات المقدمة في النواقل الجوية، وكذلك وجبات vip والوجبات الاعتيادية ايضا".

وأضاف أن "الرحلات الداخلية التي تستغرق نصف ساعة او اكثر فبالتأكيد لا تحتاج الى وجبات غذائية مثل الوجبات المقدمة للرحلات المتوسطة والبعيدة".

وبشأن الخدمات المقدمة من الخطوط الجوية العراقية، قال الصافي "لا توجد هنالك شركة عالمية تضاهي تقديم الخدمات لما تقدمه الخطوط الجوية العراقية للمسافر العراقي"، مضيفا "نحن الشركة الوحيدة عالميا التي تقدم نسبة تخفيض 90% بالنسبة لمرضى السرطان، وايضا نقدم خدمة تخفيض بنسبة 90% لجرحى القوات الامنية، وكذلك نقدم تخفيض 50% مع شخص مرافق لذوي احتياجات الخاصة، و25% للمتقاعدين".

وتابع "كشركة عامة للخطوط الجوية العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل تنفرد بهذه الخصوصية وايضا لا يوجد من يضاهي هذه الشركة في تقديم خدماتها"، مشددا "لا ننسى انه نقل الجثامين ايضا مجانا قبل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وهذا العمل معمول به فقط في الخطوط الجوية العراقية".