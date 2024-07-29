السومرية داخل الخط 34 المفتتح اليوم.. انتهى نصف الهدف ولم يتبق شيء للـ72 خطًا (صور)

وقال السعداوي للسومرية نيوز، ان الوزارة ومن خلال الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، تعمل على تفعيل النقل الجماعي في بغداد والمحافظات".وأشار الى "افتتاح 34 خطا من اصل 72 خطا تعتزم الوزارة افتتاحها في بغداد"، مؤكدا "الاستمرار بفتح جميع الخطوط حتى الوصول الى الخط 72".وأكد أنه "تم وضع المناطق المستحدثة في بغداد واطرافها بالحسبان ليتم شمولها في النقل الجماعي"، مؤكدا انه "بالتزامن مع بغداد هناك تنسيق بين الوزارة والمحافظات لتفعيل الخدمة في المحافظات أيضًا".