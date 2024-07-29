"لن يُفتح حتى تأتي آليات التبليط".. متظاهرون يشلّون شارعا رئيسيا شمال ذي قار

السومرية نيوز-محليات



أقدم عدد من المتظاهرين في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، على قطع شارع رئيسي شمال المحافظة، احتجاجًا على رداءة الشارع واحتياجه للصيانة.

وقال مراسل السومرية ان عددا كبيرا من المتظاهرين اقدموا على قطع الطريق الرابط بين قضاء الفجر وقضاء الرفاعي للمطالبة باكساء الشارع.



وقال عدد من المتظاهرين للسومرية، ان الشارع متهالك ويتسبب بحوادث مرورية وفقدان أرواح وخسائر كبيرة واضرار لأصحاب السيارات، مؤكدين أن أهالي شمال ذي قار سيستمرون بقطع الشارع حتى دخول آليات التبليط إليه.