أزمة غاز "وشيكة" في العراق.. إضراب شامل للوكلاء بسبب استحداث "البيع الالكتروني للقنينة" (فيديو)

وبدأ الاضراب والتحشيد له منذ يومين، لأسباب متعددة، تتركز معظمها على "رفض التحول الالكتروني" في عملية بيع الغاز، حيث أدخلت وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية آليات وتفاصيل الكترونية في عملية بيع الغاز الامر الذي اثار حفيظة واعتراضات وكلاء بيع الغاز.وفرضت الشركة تطبيق التتبع "جي بي أس" على أصحاب عجلا بيع الغاز وكذلك تطبيق "قنينة" وهو تطبيق الكتروني يقوم المواطن من خلاله بطلب شراء قنينة غاز ليظهر لدى وكيل بيع الغاز ويتوجه بعجلته الى المنزل الذي طلب شراء "قنينة الغاز"، وهو الامر الذي يرفضه الوكلاء بشدة.وبرر الوكلاء ذلك بأن هذه الشروط الجديدة تتطلب منهم تفعيل انترنت بشكل مستمر، كما ان الفي دينار سيتم استقطاعها منهم، على حد قولهم.وطالب الوكلاء بإلغاء الجي بي اس، وتطبيق قنينة، وكذلك الغاء الضرائب المفروضة عليهم.