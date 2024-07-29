الآلاف من ذوي المهن الصحية يتظاهرون أمام وزارة المالية

وقال مراسل السومرية نيوز، إن الآلاف من ذوي عقود المهن الصحية تظاهروا اليوم أمام الباب الخلفي لوزارة المالية وسط بغداد.



وأضاف المراسل، أن المتظاهرين رفعوا شعارات ويافطات للمطالبة بتطبيق قانون التدرج الطبي".