تقرير مفصّل لطقس العراق: تموز سينتهي بحرارة دون الـ50 مئوية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق"، مبينا ان "درجات الحرارة العظمي ستكون في البصرة وميسان 48 وذي قار والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة والديوانية 47 46 وبغداد وبابل والانبار وواسط 46".وأضافت "أما في يوم الأربعاء فسيكون الطقس صحواً، درجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".وأشارت الهيئة إلى أن "الخميس المقبل، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة على العموم ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".