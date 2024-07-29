صلاح الدين.. السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المتهم ضبط بحوزته كمية من الـ "الكرستال" مادة المثيل امفيتامين المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".