سيقلل السفر العلاجي.. افتتاح تطبيق برنامج الإدارة المشتركة للمستشفيات الحديثة

وأوضح مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "السوداني تابع سياق العمل في البرنامج وتنفيذه في المستشفى، والحالات التي يجري علاجها للمواطنين، ضمن نظام المشاركة في التشغيل والإدارة مع شركة (سان دوناتو) الإيطالية المتخصصة"، مشيراً إلى "خضوع الشركات المشاركة لمستويات من التدقيق والمراجعة، وصولاً إلى نخبة من هذه الشركات مع مجموعة متميزة هي (سان دوناتو) الإيطالية".وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن "نظام الإدارة المشتركة سيطبق الأسلوب التشاركي في 6 محافظات؛ هي النجف الأشرف، البصرة، ميسان، ذي قار، كربلاء، بابل، وهو يأتي ضمن رؤية جديدة ستساعد الكوادر الطبية والصحية والفنية العراقية على رفع مستوى خبراتها في شتى المجالات العلاجية، مثلما ستسهم في توفير خدمات علاجية أفضل، في مختلف التخصصات".