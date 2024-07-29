بخطوة الأولى من نوعها.. تهديم منزل تابع لتجار مخدرات في كربلاء

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتهديم منزل سكني تابع لتجار مخدرات في كربلاء، فيما أشار الى ان هذه العملية هي الأولى من نوعها.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مديرية المخدرات في كربلاء قامت بهدم بيت في كربلاء تابع لتجار مخدرات".



وأضاف، ان "العملية هي الأولى من نوعها في المحافظة".

