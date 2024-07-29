سقوط شاحنة من على جسر الامام علي في النجف (صور)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "سقطت شاحنة من على جسر الامام علي في مدينة الكوفة بمحافظة النجف، اثر حادث تصادم مع سيارة أخرى".وأضاف، ان "الخسائر البشرية غير معروفة لغاية الان، وان فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث".الصور ادناه: