صدمات سعرية وغياب الإنتاج الوطني.. هل سنشهد موجة غلاء في السوق العراقية؟

السومرية نيوز – محلي

كشف النائب رائد المالكي، عن تحرك برلماني لإعادة تفعيل قوانين دعم السوق وحماية المنتج المحلي.

وقال المالكي إن في تصريح لصحيفة قطرية تابعته السومرية نيوز، ان "أعضاء البرلمان داعمون بشكل كبير لإعادة تفعيل قوانين دعم السوق وحماية المنتج المحلي"، مبينا ان "اللجنة القانونية في البرلمان تسعى لتشريع عدد من القوانين التي من شأنها دعم وحماية الصناعة الوطنية وقطاع الاستثمار والنهوض بهما".

وأضاف أن "الإنتاج الوطني غائب عن السوق بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار"، مؤكداً أن النهوض بواقع المنتج المحلي يتطلب توفير عدد من العوامل الأساسية، في مقدمتها تشريع قوانين اقتصادية تحمي المستهلك والمستثمر، فضلاً عن مراقبة الأسعار وتوفير متطلبات العيش الكريم للمواطن".

تعاني الأسواق في العراق صدمة سعرية نتيجة لتذبذب أسعار الصرف وعدم استقرارها، ما تسبب في ارتفاع متسارع لأسعار السلع والخدمات، في حين يكون الانخفاض بطيئاً، في ظل تذبذب سعر الدينار وارتفاع معدلات التضخم.

وتعد الصدمات السعرية مؤشراً مهماً لتقييم أداء السياسة النقدية لأي دولة، فكلما قل تعرض الاقتصاد الوطني للدولة إلى صدمات نقدية، دل ذلك على وضوح الرؤى المستقبلية لصناع السياسة النقدية ودراسة ومعرفة حالة الاقتصاد، حسب خبراء اقتصاد.



